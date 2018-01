Der venezolanische Präsident Maduro bewirbt sich bei der nächsten Wahl um eine zweite Amtszeit.

Bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt Caracas sagte Maduro, er werde antreten und der Kandidat der Arbeiterklasse sein. Erst am Dienstag hatte die Verfassunggebende Versammlung per Dekret bestimmt, die für Ende des Jahres geplante Abstimmung auf April vorzuziehen. Die bürgerliche Opposition, die sich bisher noch nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten festgelegt hat, kritisierte den Beschluss als willkürlich und übereilt.



Venezuela befindet sich nach eine jahrelangen Machtkampf zwischen der sozialistischen Regierung und der Opposition in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.