Unter dem Eindruck einer schweren Wirtschaftskrise und wachsender internationaler Isolation findet heute in Venezuela die Präsidentschaftswahl statt.

Der sozialistische Amtsinhaber Maduro will sich für eine zweite sechsjährige Amtszeit wiederwählen lassen. Zahlreiche Regierungsgegner sitzen im Gefängnis, wurden von der Wahl ausgeschlossen oder sind ins Ausland geflohen. Das wichtigste Oppositionsbündnis fürchtet Wahlbetrug und will die Abstimmung boykottieren. Zahlreiche Länder der Region, die USA und die Europäische Union kündigten an, die Wahl nicht anzuerkennen.



Maduro hat das von der Opposition dominierte Parlament im vergangenen Jahr entmachtet und durch eine verfassunggebende Versammlung ersetzt, in der seine Anhänger die Mehrheit haben. Bei monatelangen Massenprotesten mit gewaltsamen Zusammenstößen wurden mehr als 120 Menschen getötet.

