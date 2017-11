Venezuelas Präsident Maduro will mit Gläubigern neu über die Staatschulden seines Landes verhandeln.

Damit wolle er den Bedürfnissen der leidenden Bevölkerung gerecht werden, sagte der sozialistische Politiker in einer Rede an die Nation. Maduro machte Finanzsanktionen der USA für den Schritt verantwortlich. Venezuela sei es deshalb unmöglich, neue Finanzquellen aufzutun. Die Opposition kritisierte den Vorstoß. Der Präsident der Nationalversammlung, Borges, sagte, Maduro könne die Schulden nicht umschichten, weil niemand seiner Regierung vertraue.



Venezuela besitzt die größten Ölreserven der Welt. Die Wirtschaftsleistung des Landes ist aber in den vergangenen drei Jahren um mehr als ein Drittel geschrumpft. Die Bevölkerung leidet unter Engpässen bei Nahrungsmitteln und Medikamenten.