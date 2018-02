Die Präsidentschaftswahl in Venezuela soll am 22. April stattfinden.

Das teilte das Wahlamt in Caracas mit. Zuvor waren Gespräche zwischen der sozialistischen Regierung von Präsident Maduro und der Opposition gescheitert. Maduro strebt eine Wiederwahl an, die Opposition hat bisher keinen Kandidaten benannt. Möglicherweise boykottiert sie die Abstimmung auch. Sie hält den Termin für zu früh und argumentiert, man könne in so kurzer Zeit keine freien und transparenten Wahlen vorbereiten.



US-Außenminister Tillerson rief Maduro am Rande eines Jamaika-Besuchs zu einer Rückkehr zur Demokratie auf. Man werde die venezolanische Regierung weiter unter Druck setzen, damit sie freie Wahlen zulasse.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.