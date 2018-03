Die Präsidentschaftswahl in Venezuela ist um einen Monat auf den 20. Mai verschoben worden.

Die Wahlbehörde des Landes setzte eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Regierung von Staatschef Maduro und dem Oppositionskandidaten Falcón in Kraft. Darin wird die UNO gebeten, Wahlbeobachter zu entsenden. Außerdem sollen die Präsidentschaftsbewerber gleichen Zugang zu den Medien bekommen. Die Wahlbehörde erklärte, so würden größtmögliche Verfassungsmäßigkeit und Demokratie gewährleistet.



Das Oppositionsbündnis MUD bezweifelt die Chancengleichheit und hat bereits vor einiger Zeit zum Boykott der Wahl aufgerufen. Sie forderte Falcón auf, seine Kandidatur zurückzuziehen und Maduros "Spiel", wie es hieß, nicht mitzumachen. Maduro bewirbt sich am 20. Mai um eine zweite sechsjährige Amtszeit.

