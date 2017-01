Venezuela Putin bekommt Friedenspreis für Rolle in Syrien

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro (dpa / picture-alliance / Miguel Gutierrez)

Russlands Präsident Putin soll Venezuelas neuen Hugo-Chavez-Friedenspreis bekommen.

Damit solle er für seine Rolle im syrischen Bürgerkrieg als Anführer des Friedens gewürdigt werden, sagte Venezuelas Präsident Maduro in Caracas. Wann der Preis verliehen werden soll, war zunächst unklar.



Russland kämpft in Syrien an der Seite von Präsident Assad. Mit massiven Luftangriffen verhalf es der syrischen Regierungsarmee im Dezember zur Rückeroberung von Aleppo.