Venezuela Regierung schließt Ableger von CNN

In Venezuela hat die Regierung den spanischsprachigen

Die nationale Kommission für Telekommunikation begründete den Schritt in Caracas mit Berichten des TV-Senders, die als direkte Aggressionen gegen Venezuela zu werten seien. Zuvor hatten Regierungsvertreter scharfe Kritik an einem Nachrichtenbeitrag von CNN geübt. Dem Bericht vom 6. Februar zufolge sollen Mitarbeiter der venezolanischen Botschaft im Irak illegal Ausweise verkauft haben, darunter an Mitglieder von terroristischen Gruppen. Regierungsvertreter dementierten den Bericht.