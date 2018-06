Die Regierung in Venezuela hat 39 inhaftierte Regierungsgegner freigelassen.

Unter den Freigelassenen befand sich Medienberichten zufolge auch der ehemalige Bürgermeister der Stadt San Cristóbal, Morales. Er gilt als einer der Wortführer der konservativen Opposition. Staatschef Maduro hatte die Freilassungen nach seiner umstrittenen Wiederwahl vor zwei Wochen in Aussicht gestellt.



Einige der Entlassenen müssen allerdings Auflagen befolgen. Unter anderem dürfen sie das Land nicht verlassen und sich nicht in sozialen Netzwerken zu Wort melden. Menschenrechtsorganisationen gehen derzeit von mehr als 360 inhaftierten Regierungsgegnern in Venezuela aus.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.