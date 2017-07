In Venezuela lässt die Opposition mit einer symbolischen Volksabstimmung über die umstrittene Verfassungsreform von Präsident Maduro abstimmen.

Die Gegner des Präsidenten sehen in dessen Plänen einen Versuch, das Parlament auszuhebeln. Die Regierung hatte ein Referendum darüber abgelehnt. Sie will das Gesetzeswerk von einer verfassunggebenden Versammlung verabschieden lassen, deren Mitglieder am 30. Juli bestimmt werden sollen. Anhänger der Regierung konnten an einer Art Probeabstimmung dafür teilnehmen. Die Opposition wirft Maduro vor, das Gremium mit seinen Anhängern besetzen zu wollen, um sich mit der neuen Verfassung diktatorische Vollmachten zu geben.