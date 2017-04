In Venezuela haben landesweit tausende Menschen gegen die Entscheidung protestiert, Oppositionsführer Capriles für 15 Jahre von politischen Ämtern auszuschließen.

In der Hauptstadt Caracas zogen Demonstranten durch die Straßen und warnten auf Schildern vor der Errichtung einer Diktatur. Capriles, Gouverneur des Bundesstaates Miranda, werden Unregelmäßigkeiten in der Finanzverwaltung vorgeworfen. Er dürfte demnach auch nicht mehr für die Präsidentschaftswahl 2018 kandidieren. Capriles gilt als aussichtsreicher Bewerber für das höchste Staatsamt. Das politische Klima in Venezuela ist derzeit angespannt. Seit Tagen kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Regierungsgegnern und der Polizei.