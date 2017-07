In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben rund 100 Personen das Parlament gestürmt und Abgeordnete der Opposition verprügelt.

Die Angreifer drangen laut Agenturberichten in das Gebäude ein und schlugen mit Stöcken auf die Politiker ein. Fünf Abgeordnete wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Später belagerten die Angreifer das Parlament und skandierten Sprechchöre zugunsten von Präsident Maduro. Der Staatschef distanzierte sich allerdings von der Aktion und erklärte, Venezuela benötige nun Frieden.



Das Parlament wird mehrheitlich von der konservativen Opposition dominiert. Sie setzt sich für eine Amtsenthebung des sozialistischen Präsidenten ein, den sie für die schwere Wirtschaftskrise des Landes verantwortlich macht. Bei Massenprotesten gegen Maduros Regierung hatte es in den vergangenen Monaten mindestens 90 Tote gegeben.