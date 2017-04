UNO-Generalsekretär Guterres hat sich besorgt über den Machtkampf und die Massendemonstrationen in Venezuela geäußert.

Er rief dazu auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Spannungen zu verringern und weitere Zusammenstöße zu verhindern. Guterres forderte von Regierung und Opposition, wieder in einen konstruktiven Dialog zu treten. Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten, Almagro, zeigte sich ebenfalls beunruhigt über Lage in Venezuela.



Die Opposition wirft Präsident Maduro vor, für die politische und wirtschaftliche Krise in Venezuela verantwortlich zu sein und fordert Neuwahlen. Auch gestern kam es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Diese versuchte, die Menge mit Tränengas auseinanderzutreiben. Zuletzt waren bei den Massenprotesten drei Menschen getötet worden.