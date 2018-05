In Venezuela ist ein US-Bürger nach fast zwei Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden.

Die Behörden in beiden Ländern bestätigten, dass Joshua Holt wieder frei ist. Er war 2016 nach Venezuela gereist, um zu heiraten. Seine damalige Freundin und heutige Frau - die mit ihm freikam - lernte er im Internet kennen. Kurz nach seiner Ankunft in Venezuela wurde er wegen angeblicher Terror- und Spionagevorwürfe festgenommen und saß seither in einem Geheimdienstgefängnis. Die US-Regierung bezeichnete ihn als Geisel der sozialistischen Staatsführung.



Nach seiner Rückkehr in Washington soll Holt im Weißen Haus von Präsident Trump empfangen werden.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.