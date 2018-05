Die USA belegen Venezuela als Reaktion auf die Wiederwahl von Präsident Maduro mit neuen Sanktionen.

US-Präsident Trump unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Der Regierung in Caracas soll es weiter erschwert werden, an frisches Geld zu kommen. Konkret wird allen US-Firmen und -Bürgern untersagt, Venezuela dabei zu helfen, Besitz- oder Anlagegüter zu verkaufen. Ein US-Regierungsvertreter sagte, Mitglieder von Maduros Regierung würden zu ihrer eigenen Bereicherung alles verkaufen, was nicht festgeschraubt sei. Weiter hieß es, nie zuvor habe die Region eine solche Kleptokratie erlebt. - Die venezolanische Präsidentenwahl vom Wochenende ist international als undemokratisch kritisiert worden.

