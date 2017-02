Venezuela USA wollen Sanktionen gegen Vizepräsident El Aissami verhängen

Das Weiße Haus in Washington (picture alliance / dpa / Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto)

Die USA wollen Sanktionen gegen Venezuelas Vizepräsident El Aissami verhängen.

Das kündigte das Finanzministerium auf seiner Internetseite an. Die Regierung in Washington wirft El Aissami Verwicklung in Geldwäsche und Drogenhandel vor. Demnach soll unter anderem sein Vermögen bei amerikanischen Banken eingefroren werden. Der Schritt dürfte die belasteten Beziehungen beider Länder weiter verschlechtern. Die US-Regierung hatte bereits unter dem früheren Präsidenten Obama gegen einige venezolanische Funktionäre Sanktionen verhängt.



El Aissami war erst im Januar von Präsident Maduro zum Vizepräsidenten ernannt worden.