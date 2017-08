In Venezuela hat Präsident Maduro die erste Sitzung der Verfassunggebenden Versammlung erneut verschoben.

Das neu gewählte Gremium werde nicht heute, sondern erst am Freitag zusammentreten, erklärte der Staatschef bei einem Treffen mit Delegierten. Zur Begründung sagte Maduro, die Sitzung solle friedlich und ruhig stattfinden. Die Opposition erkennt die Versammlung nicht an und hat Massenproteste dagegen angekündigt. Deshalb war der Auftakt schon einmal verschoben worden.



Kritiker Maduros im In- und Ausland werfen ihm vor, das Parlament entmachten zu wollen und Venezuela in eine Diktatur zu führen. Die Europäische Union hatte ihn gestern aufgefordert, die Einrichtung der Versammlung zu stoppen und alle politischen Gefangenen freizulassen.