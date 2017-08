In Venezuela hat Präsident Maduro die erste Sitzung der Verfassunggebenden Versammlung um einen weiteren Tag auf morgen verschoben.

Zur Begründung sagte er, die Sitzung solle friedlich und in Ruhe stattfinden. Die Opposition erkennt die Versammlung nicht an und hat Massenproteste dagegen angekündigt. Kritiker werfen Maduro vor, das Parlament entmachten zu wollen und Venezuela in eine Diktatur zu führen. Die Europäische Union hatte ihn gestern aufgefordert, die Einrichtung der Versammlung zu stoppen und alle politischen Gefangenen freizulassen.



Die venezolanische Generalstaatsanwaltschaft ermittelt unterdessen wegen des Verdachts auf Betrug bei der Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung. Der britische Hersteller der Wahlcomputer hatte erklärt, die Zahlen zur Beteiligung seien eindeutig manipuliert worden.