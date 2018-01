Bei Unruhen in Venezuela wegen der schlechten Versorgungslage sind vier Menschen getötet worden.

Weitere 15 Menschen seien bei Auseinandersetzungen zwischen Plünderern und Soldaten verletzt worden, teilte die Opposition mit. Besonders betroffen war demnach die Stadt Arapuey im Westen des Landes. In Venezuela kommt es seit Tagen wegen der Lebensmittelknappheit zu Plünderungen.



Regierung und Opposition versuchen weiter, einen Ausweg aus der Krise zu finden. Vertreter beider Seiten kamen in der Dominikanischen Republik zu einer Gesprächsrunde zusammen. In Venezuela sollen in diesem Jahr Präsidentenwahlen stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.