Die Lage in Venezuela ist kurz vor der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung angespannt.

Über 19 Millionen Menschen sind heute zur Wahl aufgerufen. Ein Bündnis von rund 20 Oppositionsparteien hat zum Boykott aufgefordert und kündigte trotz eines Verbots Protestaktionen wie Straßenblockaden an. Auch nach dem Wochenende müsse der Druck auf Präsident Maduro aufrechterhalten werden, sagte Oppositionsführer Capriles. Seit dem Beginn der Massendemonstrationen im April kamen mehr als hundert Menschen ums Leben.



Der sozialistische Staatschef Maduro will mit einer neuen Verfassung nach eigenen Angaben dazu beitragen, die schwere Krise in dem Land beizulegen. Seine Gegner werfen ihm vor, er wolle sich diktatorische Vollmachten sichern.