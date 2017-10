Nach den Regionalwahlen in Venezuela melden die Wahlbehörden einen Erfolg für die Sozialisten von Präsident Maduro.

Die Partei habe in 17 der insgesamt 23 Bundesstaaten die Gouverneurswahlen für sich entschieden, wurde in Caracas mitgeteilt. Die Opposition, die den Angaben zufolge lediglich in fünf Staaten vorne lag, sprach von Wahlbetrug. Die Regierungsgegner hatten auf ein deutliches Votum gegen den umstrittenen Staatschef Maduro gehofft.