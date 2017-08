Das Ergebnis der Wahl für eine verfassunggebende Versammlung in Venezuela ist nach Darstellung einer Wahlcomputer-Firma manipuliert worden.

Das britische Elektronikunternehmen Smartmatic teilte mit, die Zahl der abgegebenen Stimmen sei mindestens eine Million niedriger, als von der venezolanischen Wahlbehörde offiziell verkündet. Demnach sollen es 8,1 Millionen gewesen sein, was einer Beteiligung von knapp 42 Prozent entspräche. Die venezolanische Opposition, die die Abstimmung boykottiert hatte, sprach sogar von nur 2,5 Millionen Voten.



Smartmatic hat seinen in London und liefert nach eigenen Angaben die Technologie für die Wahlcomputer in Venezuela.