Die Wahlkommission Venezuelas bestreitet, dass es bei der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung Manipulationen gegeben hat.

Die Anschuldigungen seien unbegründet, erklärte Behördenchefin Lucena in Caracas. Gegen die Firma Smartmatic könnten rechtliche Schritt eingeleitet werden. Bei der Wahl hatte die Regierung die Dienste des Unternehmens in Anspruch genommen. Smartmatic erklärte in London, die Zahlen zur Wahlbeteiligung seien eindeutig manipuliert worden. Die Behörden hätten eine um schätzungsweise mindestens eine Million zu hohe Zahl angegeben. Die Opposition hatte zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Sie wirft Maduro vor, sich diktatorische Vollmachten sichern zu wollen.