In einer symbolischen Geste zu Weihnachten hat die Regierung in Venezuela seit Samstag insgesamt 44 inhaftierte Oppositionelle freigelassen.

Die letzten acht von ihnen kamen gestern frei, wie die Menschenrechtsorganisation Foro Penal mitteilte. Mehr als 200 politische Gegner von Präsident Maduro seien noch inhaftiert. - In Venezuela gibt es seit Monaten einen Machtkampf zwischen Regierung und Opposition.



Unterdessen kam es zu einer diplomatischen Krise zwischen Venezuela und Kanada. Kanada erklärte Venezuelas Botschafter und dessen Wirtschaftsbeauftragten zu unerwünschten Personen. Laut Presseberichten hatte die Regierung in Caracas zuvor angekündigt, die Botschafter aus Kanada und Brasilien aufgrund ihrer Kritik an der Menschenrechtslage in Venezuela auszuweisen.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.