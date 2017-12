In einer symbolischen Geste zu Weihnachten hat die Regierung in Venezuela seit Samstag insgesamt 44 inhaftierte Oppositionelle freigelassen.

Die letzten acht von ihnen kamen gestern frei, wie die Menschenrechtsorganisation Foro Penal mitteilte. Nach ihren Angaben sitzen immer noch 227 politische Gegner von Präsident Maduro in Haft. Die Opposition hatte in den vergangenen Tagen die Freilassung von allen politischen Gefangenen vor Weihnachten gefordert. - In Venezuela gibt es seit Monaten einen Machtkampf zwischen Regierung und Opposition.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.