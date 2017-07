In Venezuela hat Parlamentspräsident Borges Staatschef Maduro aufgerufen, das Ergebnis der symbolischen Volksabstimmung anzuerkennen.

Zudem kündigte er in Caracas weitere Proteste der Opposition an. Auch die Bundesregierung appellierte an Maduro, einzulenken. Dieser solle seinen Plan zur Einberufung einer verfassunggebenden Versammlung überdenken, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. Das Ergebnis sei überwältigender Ausdruck des Wählerwillens der Venezolaner. Nach Angaben von Borges nahmen knapp 7,2 Millionen Menschen an der von der Opposition organisierten Volksabstimmung teil. Demnach lehnten 98 Prozent die geplante Verfassungsversammlung ab.



Die Kritiker werfen dem sozialistischen Staatschef vor, er wolle mit dem Vorhaben seine Macht zementieren. Er selbst bezeichnete das Referendum als illegal und bedeutungslos.