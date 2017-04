In Venezuela haben erneut mehrere tausend Menschen gegen Präsident Maduro protestiert.

Unter anderem in der Hauptstadt Caracas versammelten sich Demonstranten, um den Rücktritt des sozialistischen Staatsoberhauptes zu fordern. Die Polizei ging mit Tränengas gegen Kundgebungsteilnehmer vor, die Barrikaden aus brennenden Reifen errichtet hatten.



Venezuela befindet sich in einer Rezession und steht kurz davor, aus dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur ausgeschlossen zu werden. Kritik aus dem Ausland an seiner Politik hatte Maduro zuletzt als "Einmischung in innere Angelegenheiten" zurückgewiesen.