Der venezolanische Oppositionspolitiker Guevara ist in die chilenische Botschaft in Caracas geflohen.

Guevara befinde sich seit gestern in der Residenz des chilenischen Gesandten, teilte das Außenministerium in Santiago de Chile mit. Er habe um Schutz gebeten, weil er um seine Sicherheit fürchte. Das Oberste Gericht Venezuelas hatte am Freitag die Immunität des Parlamentsabgeordneten aufgehoben. Ihm soll wegen der Massenproteste gegen Staatschef Maduro der Prozess gemacht werden. Guevara ist bereits der sechste Oppositionelle, der sich in die chilenische Botschaft geflüchtet hat.



In Venezuela gibt es seit Monaten einen Machtkampf zwischen Präsident Maduro und der Opposition. Bei den Unruhen starben mindestens 125 Menschen.