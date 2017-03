Die Entmachtung des venezolanischen Parlaments durch das Oberste Gericht hat weltweiten Protest hervorgerufen.

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini erklärte, die Europäische Union fordere vollen Respekt für die Verfassung, demokratische Prinzipien und eine Trennung der Gewalten. Peru zog seinen Botschafter ab, Chile rief seinen Vertreter ebenfalls zurück. Das US-Außenministerium erklärte, die Entmachtung des Parlaments sei ein ernster Rückschlag für die Demokratie in Venezuela. Die mexikanische Regierung sprach von einem Verstoß gegen die Grundwerte der repräsentativen Demokratie.



Der Oberste Gerichtshof in Caracas hatte das Parlament für entmachtet erklärt und dessen Funktionen für sich beansprucht. Zur Begründung hieß es, die Nationalversammlung missachte die Verfassung. Parlaments-Präsident Borges nannte die Entscheidung einen Staatsstreich durch Präsident Maduro, der das Urteil angeordnet habe. Maduro liefert sich seit langem einen Machtkampf mit der bürgerlich-konservativen Opposition. Sie will ihn mit einem Referendum des Amtes entheben lassen. Maduro regiert seit mehr als einem Jahr weitgehend mit Notstandsdekreten.