In Venezuela sind zum Auftakt eines zweitägigen Generalstreiks zwei Menschen ums Leben gekommen.

Im Bundestaat Merida wurde nach Behördenangaben ein 30-jähriger Mann bei Demonstrationen getötet. In der Hauptstadt Caracas starb ein 16-Jähriger während der Proteste gegen Präsident Maduro. Zu den Todesumständen wurde in beiden Fällen nichts bekannt.



Morgen soll in Caracas ein großer Protestmarsch stattfinden. Gegner Maduros wollen damit die für Sonntag geplante Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung verhindern. Sie werfen ihm vor, das Gremium mit seinen Anhängern besetzen zu wollen, um sich diktatorische Vollmachten zu sichern.