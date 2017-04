In Venezuela sind bei erneuten Protesten gegen die sozialistische Regierung zwei Menschen getötet worden.

In der Hauptstadt Caracas starb ein 17-Jähriger an den Folgen eines Kopfschusses, wie Korrespondenten berichteten. Dort war es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Auch in San Cristóbal im Westen des Landes starb eine Frau nach Angaben des Bürgermeisters durch Schüsse. An den Protesten beteiligten sich tausende Menschen. In den vergangenen Wochen waren bei Demonstrationen gegen die Regierung mehrfach Menschen getötet worden. Die Opposition will mit den Protesten unter anderem vorgezogene Neuwahlen erreichen.



Zum vierten Jahrestag des Amtsantritts von Präsident Maduro gingen in Caracas gestern auch dessen Anhänger auf die Straße. Maduro hatte zuletzt die Sicherheitsmaßnahmen in Venezuela deutlich verschärft und angekündigt, eine regierungstreue Miliz mit Waffen auszurüsten.



US-Außenminister Tillerson äußerte sich angesichts der Lage in dem südamerikanischen Land besorgt.