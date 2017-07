In Venezuela ist es bei dem landesweiten Generalstreik zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, wurden dabei zwei Menschen erschossen. In der Hauptstadt Caracas lieferten sich vermummte Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei und brannten ein Postgebäude nieder. Die Polizei setzte Tränengas ein. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden mindestens 170 Menschen festgenommen.



An dem von der Opposition ausgerufenen 24-stündigen Generalstreik beteiligten sich mehrere Millionen Venezolaner. Viele Geschäfte blieben geschlossen, auch der Verkehr kam zum Erliegen. Die Opposition wirft Präsident Maduro vor, sich mit der geplanten Verfassungsreform diktatorische Vollmachten sichern zu wollen. Maduro sagte, die Aktionen hätten minimale Auswirkungen. Zugleich kündigte er an, die Anführer der Streiks festnehmen zu lassen.