In Venezuela sind zwei weitere Richter in die chilenische Botschaft in der Hauptstadt Caracas geflüchtet.

Chiles Außenminister Muñoz bestätigte, sie seien jetzt Gäste der Botschaft. Die beiden Richter waren im Juli vom venezolanischen Parlament für das Oberste Gericht benannt worden - so wie insgesamt 33 Juristen. Das Problem: Das Parlament wird von der Opposition dominiert und bestimmte die Richter gegen den Willen der Regierung von Präsident Maduro. Der Staatschef droht mit Repressionen gegen die neuen Richter, mehrere wurden festgenommen. Am Wochenende flüchtete dann der erste Richter in die Botschaft Chiles. Dort hält sich seit Anfang April auch der Oppositionspolitiker Enriquez auf.