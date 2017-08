In Venezuela sind zwei weitere Richter in die chilenische Botschaft in der Hauptstadt Caracas geflüchtet.

Das bestätigte Chiles Außenminister Muñoz. Das von der Opposition dominierte venezolanische Parlament hatte die

beiden Juristen im vergangenen Monat für das Oberste Gericht bestimmt, gegen den Willen der Regierung von Präsident Maduro. Am Wochenende war bereits ein erster Richter in die chilenische Botschaft geflüchtet.