In Venezuela hat aus Protest gegen Staatschef Maduro ein zweitägiger Generalstreik begonnen, zu dem die Opposition aufgerufen hat.

In der Hauptstadt Caracas blieben viele Straßen leer. Andernorts errichteten Einwohner Barrikaden. Im Bundestaat Merida kam nach Behördenangaben ein Mann bei Demonstrationen ums Leben. Morgen soll in Caracas ein großer Protestmarsch stattfinden. Gegner Maduros wollen damit die für Sonntag geplante Wahl einer verfassunggebenden Versammlung verhindern. Sie werfen ihm vor, das Gremium mit Anhängern besetzen zu wollen, um sich "diktatorische Vollmachten" zu sichern.



Die USA verhängten nach Angaben des Finanzministeriums in Washington Sanktionen gegen 13 Regierungsvertreter und Funktionäre aus dem Umfeld Maduros. Finanzminister Mnuchin drohte mit weiteren Konsequenzen. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini appellierte an die Regierung Venezuelas,

die Rechtsstaatlichkeit zu achten.