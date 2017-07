In Venezuela sind Anhänger der Opposition dem Aufruf zu einem zweitägigen Generalstreik gefolgt.

In der Hauptstadt Caracas blieben viele Straßen leer. Andernorts errichteten Einwohner Barrikaden und forderten auf Spruchbändern ein - wie es hieß - "Ende der Diktatur". Morgen soll in Caracas ein großer Protestmarsch stattfinden. Gegner von Präsident Maduro wollen damit die für Sonntag anberaumte Wahl einer verfassunggebenden Versammlung verhindern. Sie werfen ihm vor, das Gremium mit Anhängern besetzen zu wollen, um sich "diktatorische Vollmachten" zu sichern.



Die EU-Außenbeauftragte Mogherini appellierte an Venezuelas Regierung, die Rechtsstaatlichkeit zu achten und der Gewalt im Land ein Ende zu bereiten. Seit April sind bei den Protesten gegen Maduro mehr als einhundert Menschen getötet worden.