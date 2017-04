In Venezuela ist bei regierungskritischen Protesten ein Student ums Leben gekommen.

Wie Korrespondenten berichten, wurde der 20-Jährige gestern Abend während einer Demonstration in der Hafenstadt Valencia tödlich von einer Kugel getroffen. Bereits am vergangenen Donnerstag war ein Demonstrant bei Protesten gegen Präsident Maduro getötet worden. - Seit Tagen kommt es in der Hauptstadt Caracas und anderen Städten zu heftigen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten, die den Rücktritt von Maduro fordern. Es gab Festnahmen und viele Verletzte.



Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, al-Hussein, rief die Regierung auf, das Versammlungsrecht und die Meinungsfreiheit zu achten. Die Opposition wiederum sollte auf Gewalt verzichten.