Venezuelas irrsinnige Preispolitik Eine Flasche Wasser so teuer wie 25 Tankfüllungen

Venezuela versinkt immer mehr im Chaos. Völlig außer Kontrolle ist die Preispolitik für Gebrauchsgüter geraten. Das lässt sich vor allem an den Benzinpreisen des ölreichsten Landes der Erde ablesen. So kosten 25 Tankfüllungen für ein Auto etwa so viel wie ein halber Liter natürliches Mineralwasser.

Von Burkhard Birke