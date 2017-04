Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro ist eine tragische Figur, jeden Tag ein wenig mehr. Nicht deshalb, weil ihm in dieser Woche wütende Menschen Eier an den Kopf warfen. Maduro ist die Hauptfigur in Venezuelas Tragödie, weil er als selbsternannter Sohn von Hugo Chavez bereit zu sein scheint, sein Land in den absoluten Ruin zu führen – nur, um sich und den Chavismus an der Macht zu halten.

Dafür ist Maduro offenbar bereit, jeden Preis zu zahlen, etwa dass auf den Straßen Demonstranten erschossen werden – die Zahl der Toten bei den jüngsten Protesten stieg bis gestern auf vier. Aber auch den Preis, dass die Gewaltenteilung ausgehebelt wird. Seit die Opposition 2015 die Parlamentswahl gewann, hat Maduros Regierung die Arbeit der Nationalversammlung systematisch blockiert, kürzlich wurde sie sogar vorübergehend vom Obersten Gericht komplett entmachtet.

Maduro würgt Venezuelas Demokratie: Noch immer wurde kein Datum für die Wahlen in den Bundesstaaten angesetzt, die eigentlich schon im Dezember stattfinden sollten. Rund hundert politische Gegner sitzen im Gefängnis – kein Preis scheint dem Präsidenten zu hoch, um das Erbe seines politischen Ziehvaters Hugo Chavez zu verteidigen: den sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts.

1998 war Chavez zum Präsidenten gewählt worden – mit dem Versprechen, Millionen von Venezolanern aus der Armut zu holen und sie mit Rechten auszustatten. Mit den bolivarianischen Sozialprogrammen, finanziert durch die jahrelang hohen Öl-Einnahmen, gelang dies. Fast zwei Jahrzehnte später stirbt die bolivarianische Revolution heute einen langsamen Tod. Der Präsident hält sie künstlich am Leben, durch Autoritarismus, Repression und konstante Attacken auf die Demokratie. Die Armen, für die der 2013 verstorbene Chavez einst Hoffnungsträger und Heilsbringer war, leiden heute am meisten unter der desolaten Wirtschaftslage, die sich unter Maduro immer weiter verschlechtert hat. Das tief verschuldete Venezuela hat die höchste Inflation der Welt, es fehlen Lebensmittel und notwendige Medikamente. Die dramatische Krise hat mit dem gesunkenen Ölpreis und der fehlgeschlagenen Wirtschaftspolitik zu tun. Viel mehr als die Hoffnung, dass der Ölpreis wieder steigen könnte, hat die Regierung der Krise nicht entgegenzusetzen.

Entschlossen, an der Macht zu bleiben, will der Präsident wohl erst dann einen Urnengang riskieren, wenn er einen Lichtstreif am Horizont sieht. Doch der wachsende Druck von außen, von der Organisation Amerikanischer Staaten und dem Regionalblock MERCOSUR, könnte ihn möglicherweise dazu bringen, bald ein Datum für die Regionalwahlen festzusetzen. Aber die Regierung hat vorgesorgt: Der beliebte Oppositionsführer Henrique Capriles soll nach einer Behördenentscheidung 15 Jahre keine politischen Ämter mehr bekleiden dürfen. Nicolás Maduro – eine tragische Figur.