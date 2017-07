"Buchverlag in der Krise", "20 Jahre kollektives und unabhängiges Verlegen stehen auf dem Spiel" – beim Ventil Verlag in Mainz. Nicht der erste, der jetzt per Crowdfunding versucht, sein Programm abzusichern. Bücher aus dem Bereich Popkultur, jenseits des Mainstreams, erscheinen dort. Alle Mitarbeiter sind auch Eigentümer des Verlags, der jetzt in finanziellen Schwierigkeiten ist.

"Das Crowdfunding war angesetzt, um das Herbstprogramm abzusichern", sagte Jonas Engelmann. Grund für diese Aktion seien die hohen VG-Wort-Rückzahlungen, die nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in diesem Jahr anstünden. Der Staat solle eine klarere Formulierung im Gesetz schaffen, auf deren Basis eine faire Verteilung der VG-Wort-Tantiemen stattfinden kann, forderte Engelmann im Dlf.