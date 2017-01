Seit Wochen strahlt der Abendstern nach Sonnenuntergang am Westhimmel. Dieses ungewöhnlich helle Objekt, das auf den ersten Blick wie ein Flugzeug mit eingeschalteten Scheinwerfern wirkt, ist unser Nachbarplanet Venus.

Die Venus zieht innerhalb der Erdbahn um die Sonne. Daher kann sie sich stets nur ein Stück nach links oder rechts von der Sonne entfernen – aber sie steht ihr nie gegenüber.

Anders als etwa Jupiter zeigt sich Venus zu keiner Zeit mitten in der Nacht hoch am Himmel, sondern immer nur in den Stunden nach Sonnenuntergang im Westen oder den Stunden vor Sonnenaufgang im Osten.

Heute steht sie so weit links der Sonne wie möglich. Damit erreicht sie den Höhepunkt ihrer Vorstellung als Abendstern. Sie geht erst gut vier Stunden nach der Sonne unter – und ist für mehr als zwei Stunden auch noch am nachtschwarzen Himmel zu sehen.

Venus und Neptun - der hellste und der leuchtschwächste Planet

Heute Abend überholt sie den Planeten Neptun – er steht nicht einmal einen Vollmonddurchmesser links von ihr. Der Gasriese am Rand des Sonnensystems ist allerdings nur in einem guten Fernglas zu sehen.

Mit Venus und Neptun treffen sich der hellste und der leuchtschwächste Planet. Das liegt vor allem an den so unterschiedlichen Entfernungen. Neptun ist fast fünf Milliarden Kilometer entfernt – rund 45-mal weiter als Venus heute Abend.

Zwar ist Neptuns Durchmesser etwa viermal größer als der der Venus. Doch dort draußen erreicht ihn nur wenig Sonnenlicht. Zudem reflektiert seine Atmosphäre das Licht nicht so gut wie dies die Venuswolken tun.

Daher strahlt Venus an unserem Himmel rund 100.000-mal heller als Neptun.