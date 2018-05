Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michelbach hat den heute vom Kabinett verabschiedeten Haushaltsentwurf für 2018 als wichtiges Signal für die Zukunftssicherung Deutschlands bezeichnet.

Es sei richtig, dass Finanzminister Scholz, SPD, darauf verzichte, neue Schulden zu machen - und höhere Investitionen in den Ausbau der digitalen Infrastruktur, in die Instandsetzung der Verkehrswege und in Bildung und Forschung vorsehe, sagte Michelbach, Mitglied im Finanzausschuss, im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dies seien alles Bereiche, die Deutschland fit für die Zukunft machten. Der Forderung von Verteidigungsministerin von der Leyen, zwölf Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr zu erhalten, erteilte Michelbach eine Absage. Es gebe momentan andere Prioritäten, sagte der CSU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.