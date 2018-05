Der Politologe Stephan Bierling sieht Deutschland als Verlierer der sich wandelnden Beziehungen zu den USA. Deutschland sei stärker abhängig von internationaler Stabilität als jedes andere Land vergleichbarer Größe weltweit, sagte Bierling im Deutschlandfunk.

Er begründete dies mit der Lage Deutschlands in der Mitte Europas und der Exportabhängigkeit. 46 Prozent des Bruttosozialproduktes würden durch Exporte erwirtschaftet. "Wir sind nicht vorbereitet auf eine Welt nach dieser amerikanischen Dominanzphase", bemängelte der Politologe. "Wir haben keine funktionstüchtige Armee, wir haben keine Strategie, was wir eigentlich wollen, und wir haben auch keine Konzepte und kein Führungspersonal in dieser Frage", so Bierling.



US-Präsident Trump kritisierte er dafür, mit dem Abbruch der liberalen Weltordnung begonnen zu haben, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sei. "Das ist natürlich umso tragischer, als diese Weltordung, die wir auch als 'Pax Americana' bezeichnen, ja gerade von Washington in den letzten 40, 50 Jahren errichtet und verteidigt worden ist", sagte Bierling.

