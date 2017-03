Das von der Bundesregierung geplante Verbot von Kinderehen geht nach Ansicht des Deutschen Instituts für Menschenrechte nicht weit genug.

Die Leiterin der Monitoring-Stelle zur UNO-Kinderrechtskonvention, Kittel, sagte im Deutschlandfunk, die Pläne seien ein richtiger Schritt. Dennoch habe sie die Sorge, dass betroffene Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren nicht die nötige Unterstützung bekämen. Ihre Ehen würden nach den Plänen der Großen Koalition so behandelt, als ob sie nie geschlossen wurden. Kittel kritisierte, die Mädchen verlören damit ihre Ansprüche aus der Ehe. Zudem sehe die UNO-Kinderrechtskonvention vor, dass in jedem Einzelfall geprüft werde, ob eine Zwangsehe vorliege. Das sei in den Plänen der Großen Koalition aber nicht vorgesehen. - Die Spitzen von Union und SPD hatten sich darauf verständigt, dass Ehen erst im Alter von 18 Jahren geschlossen werden dürfen.