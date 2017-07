Deutschlands Verbraucher fühlen sich von der Politik nicht ordentlich vertreten. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) hervor. Versäumnisse sehen Verbraucher besonders in den Bereichen Finanzen, Telefon und Internet.

Demnach ist für 79 Prozent der Befragten die Politik für den Verbraucherschutz zwar verantwortlich - nur 26 Prozent vertrauen der Politik jedoch in dieser Hinsicht. Viele haben das Gefühl, dass die Interessen von Unternehmen viel stärker von der Politik in den Blick genommen werden als die der Verbraucher. 63 Prozent finden, das Thema Verbraucherrechte finde in der Politik zu punktuell statt, etwa nach Krisen oder Skandalen.

Versäumnisse sehen die Menschen vor allem in den Bereichen Finanzen, Versicherungen, Telefon sowie Internet. Nur 58 Prozent sehen ihre Interessen hier ausreichend geschützt. Beim Thema Finanzen beklagen die Verbraucher laut vzbv etwa die geringen Zinsen auf feste Finanzprodukte. Anbieter versuchten zudem, ältere und somit besser verzinste Anlageprodukte einseitig zu beenden. Das könne nicht im Sinne der Sparer, der Verbraucher sein, sagte Vorstand Klaus Müller dem Deutschlandfunk.

Auch beim Thema Altersvorsorge seien Verbesserungen nötig. Die Sparer werden laut vzbv zu stark belastet. Der Verband verweist hier als positives Beispiel auf ein Non-Profit-Modell aus Schweden.

Aus dem Report hat der vzbv 15 Forderungen an die Politik abgeleitet. Neben den Bereichen Finanzen und Altersvorsorge geht es dabei auch um den Bereich Digitales, etwa um den Ausbau schnellerer Internetverbindungen. Zudem will der Verband in Zukunft eine Bündelung aller Verbraucherfragen beim Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Das soll die politische Schlagkraft erhöhen.

Für den Verbraucherreport befragte das Meinungsforschungsinstitut KantarEmnid im Auftrag des vzbv 1.016 Menschen ab 14 Jahre.

Alle Ergebnisse des Berichts finden Sie hier.

(cvo/mw)