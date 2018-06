Die Bundesländer wollen Kinder und Jugendliche besser vor gezielter Werbung für ungesunde Lebensmittel schützen.

Die Verbraucherschutzminister der Länder fordern die Bundesregierung zu konkreten rechtlichen Maßnahmen auf. Der Vorsitzende der Ministerkonferenz in Saarbrücken, Jost, sagte, vor dem Hintergrund der hohen Zahl übergewichtiger Kinder in Deutschland sähen die Verbraucherschutzminister einen dringenden Handlungsbedarf. Die Bundesregierung müsse einen verbindlichen Zeitplan aufstellen und Zielmarken festschreiben, um Zucker in Lebensmitteln und Getränken zu verringern.



Das Robert-Koch-Institut stuft bundesweit jedes siebte Kind als übergewichtig oder fettleibig ein.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.