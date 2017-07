Bundeswirtschaftsministerin Zypries lehnt einen festen Termin für ein Verbot von Verbrennungsmotoren in Deutschland ab.

Dies sei weder sinnvoll noch zielführend, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie sprach sich statt dessen für Regelungen auf EU-Ebene aus. Die britische Regierung hatte angekündigt, Verbrennungsmotoren von 2040 an zu verbieten. Dazu meinte Zypries, während in England kaum noch Autos gebaut würden, sei Deutschland eine der größten Automobilbau-Nationen der Welt. Sie betonte, deutsche Hersteller müssten sich schnell bewegen, wenn sie mit der Konkurrenz beim Elektro-Auto mithalten wollten.



Auch Bundesverkehrsminister Dobrindt forderte die Hersteller auf, mehr Dynamik bei Innovationen der Antriebstechniken an den Tag zu legen. Der CSU-Politiker kritisierte die deutschen Autobauer in der Zeitung "Bild am Sonntag" wegen der Dieselaffäre mit scharfen Worten. Die Unternehmen sollten ihrer - so wörtlich - "verdammten Verantwortung" gerecht werden. Manipulierte Fahrzeuge müssten in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden.