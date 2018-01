Nach dem Fund eines verdächtigen Päckchens in Berlin gehen die Behörden von einem möglichen Zusammenhang mit der Erpressung des Logistikunternehmens DHL aus.

Diese Einschätzung wurde von einem Sprecher des Brandenburger Innenministeriums bekannt gegeben. Der Versandumschlag war mit einer Zündvorrichtung und vermutlich Schwarzpulver aus Feuerwerkskörpern versehen. Adressat war eine Berliner Bankfiliale. Experten der Polizei entschärften das Päckchen.



Vor sechs Wochen war in Potsdam in der Nähe des Weihnachtsmarktes eine Paketbombe in einer Apotheke abgegeben worden. Damit sollten von DHL mehrere Millionen Euro erpresst werden.

