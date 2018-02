Nach dem morgigen Ende der Friedenspflicht im Öffentlichen Dienst soll es nach Angaben von Verdi-Chef Bsirske zunächst keine größeren Streiks geben.

Man werde mit betrieblichen Aktionen beginnen, die für die Bürger kaum wahrnehmbar seien, sagte Bsirske im Bayerischen Rundfunk. Der Deutsche Beamtenbund in Niedersachsen kündigte für morgen Kundgebungen und Mahnwachen in Salzgitter, Peine und Göttingen an.



Die Gewerkschaften fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 200 Euro pro Monat. Ein Abschluss soll auch auf mehr als 340.000 Beamte und Anwärter übertragen werden. Die zweite Verhandlungsrunde steht am 12. und 13. März an. Die Gewerkschaften hatten für März Warnstreiks angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.