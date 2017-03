In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein Twitter-Nutzer wegen von ihm verbreiteten Nachrichten zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Das berichteten staatliche Medien und Menschenrechtsgruppen. Der Mann saß bereits seit August 2015 in Untersuchungshaft, weil er sich in seinen Tweets kritisch über Ägypten, einen Verbündeten der Emirate, geäußert hatte. In der Urteilsbegründung heißt es demnach, er habe beleidigende Online-Nachrichten verfasst und mit geheimen und in Verbindung zur Muslimbruderschaft stehenden Organisationen kommuniziert. Die Bruderschaft wird in den Emiraten als Terror-Organisation betrachtet.



Amnesty International bezeichnete das Urteil als einen weiteren verheerenden Schlag gegen die Meinungsfreiheit in den Vereinigten Arabischen Emiraten.