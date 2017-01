Vereinigte Staaten Trump ändert Einreisevorschriften

Das Weiße Haus in Washington - Amtssitz des US-Präsidenten (Deutschlandradio/Boris Bittner)

US-Präsident Trump hat ein Dekret unterschrieben, mit dem der Zustrom von Flüchtlingen verringert werden soll.

Es würden neue Mechanismen geschaffen, um radikale islamische Terroristen von den Vereinigten Staaten fernzuhalten, erkärte Trump in Washington. Das Weiße Haus veröffentlichte den Text der Verfügung - anders als sonst üblich - zunächst nicht. In einem Entwurf war die Rede von einer unbegrenzten Visa-Sperre für Flüchtlinge aus Syrien und einer 120-Tage-Sperre für Menschen aus einer Reihe anderer Länder, die hauptsächlich von Muslimen bewohnt werden. Ob diese Vorlage Bestand hat, ist unklar.



Trump und Bundeskanzlerin Merkel sind heute zu einem Telefonat verabredet. Es ist das erste Gespräch der beiden nach Amtsantritt des neuen US-Präsidenten. Trump hatte sich wiederholt kritisch über Merkels Flüchtlingspolitik geäußert.



Gestern hatte sich der amerikanische Präsident nach den Worten der britischen Premierministerin May zum Verteidigungsbündnis Nato bekannt.